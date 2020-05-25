Киев, 25 мая 2020, 19:04 — REGNUM Служба Безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело о возможной госизмене в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-президента страны Леонида Кучмы, сообщило 25 мая информационное агентство «Укринформ».
Дело возбуждено во исполнение решения Шевченковского районного суда Киева
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кучма инициировал экстренное заседание Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в связи с заявлениями лидеров ДНР и ЛНР о приведении сил Народной милиции в полную боевую готовность.
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