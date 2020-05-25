Киев, , 19:04 — REGNUM Служба Безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело о возможной госизмене в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-президента страны Леонида Кучмы, сообщило 25 мая информационное агентство «Укринформ».

"Главным следственным управлением СБУ внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований. В данном уголовном производстве сообщение о подозрении не осуществлялось», — сказано в сообщении.

Дело возбуждено во исполнение решения Шевченковского районного суда Киева от 23.04.2020 и на основании обращения от 13.03.2020 депутата Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Владимира Вятровича, добавили в СБУ.

«Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии указанных в моем обращении «отдельных представителей», ведь речь идет о главе офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме», — написал Вятрович на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кучма инициировал экстренное заседание Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в связи с заявлениями лидеров ДНР и ЛНР о приведении сил Народной милиции в полную боевую готовность.

Читайте также: Кучма инициировал экстренное заседание ТКГ — Зеленский

Читайте ранее в этом сюжете: Украина представит контактной группе «своих» представителей Донбасса