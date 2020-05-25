Подгорица, , 18:34 — REGNUM Премьер-министр Черногории Душко Маркович 25 мая обратился к нации. Он поздравил граждан с тем, что в стране больше нет больных COVID-19 и новых выявленных случаев заражения коронавирусом.

Премьер отметил, что в Черногории не вводили режим ЧС и не вводили строгий комендантский час.

Со следующей недели есть планы открыть детские сады, игровые комнаты и ослабить другие меры, связанные с присутствием большого количества людей.

С 1 июня рассматривается открытие границ с такими странами, как Хорватия, Словения, Венгрия, Австрия, Чехия, Албания, Польша, Греция, Германия и другими в регионе. Критерии — примерно одинаковая эпидемиологическая ситуация. Пока среди требований нет отрицательных тестов на коронавирус. К 1 июня список стран может быть расширен.

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