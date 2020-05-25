Иерусалим, , 18:32 — REGNUM Аннексия Западного берега будет начата Израилем в июле, сообщил 25 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в кнессете, передаёт Kan.

Нетаньяху «В отношении распространения суверенитета у нас есть оговоренный срок — июль — и мы не намерены его менять».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о намерении аннексировать палестинские территории Нетаньяху заявил в очередной раз, когда принял присягу в качестве главы нового правительства. Он тогда сказал, что «уже пора».

Напомним, Западный берег реки Иордан является территорией Палестины. После слов Нетаньяху началось очередное обострение палестино-израильского, а также ирано-израильского конфликта.

Россия призвала Израиль воздержаться от аннексии палестинских территорий, а США, напротив, поддержали израильских партнёров.

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