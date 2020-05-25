Москва, , 17:53 — REGNUM Посол РФ в Сирийской Арабской Республике Александр Ефимов назначен специальным представителем российского президента по развитию отношений с САР, сообщает 25 мая официальный сайт правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, который опубликован на интернет-портале.

«Назначить Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Сирийской Арабской Республике Ефимова Александра Владимировича специальным представителем президента РФ по развитию отношений с Сирийской Арабской Республикой», — указано в тексте документа.

Отмечается, что указ о назначении Александра Ефимова спецпредставителем президента России по Сирии вступает в законную силу с 25 мая.

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