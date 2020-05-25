Киев, , 17:55 — REGNUM Правительство Украины ожидает транш от Международного валютного фонда (МВФ) на следующей неделе, заявил 25 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «Интерфакс-Украина».

"Мы с ними вышли фактически на финишную прямую. Условия понятны, мы ждём транш ориентировочно на следующей неделе», — сообщил он.

Шмыгаль добавил, что Украина выполнила все необходимые договорённости. Размер первого транша ожидается на уровне $1,75 млрд. По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, в 2020 году МВФ может выделить Украине $3,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВФ и Украина согласовали резервный кредит в размере $5 млрд по программе stand-by сроком на 18 месяцев.

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