Иерусалим, , 12:57 — REGNUM Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху считает вторую волну пандемии коронавируса вероятной и считает, что его страна должна быть к ней готова, сообщает Ynet. Об этом премьер заявил 25 мая, выступая на открытии парламентской фракции Ликуда.

По его словам, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в Израиле, позитивное развитие ситуации может оказаться временным. Нетаньяху напомнил, что вирус не исчез, а в различных регионах мира продолжаются массовые заражения.

«Возможно, сейчас заражениям препятствует жаркая погода. Нам следует подготовиться к повторению событий, произошедших в 1918 году, когда вторая волна испанского гриппа оказалась куда более губительной, чем первая, и унесла жизни миллионов людей», — заявил Нетаньяху, имея в виду «испанку», которая унесла десятки миллионов жизней.