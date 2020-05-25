Ашхабад, , 17:40 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом тему пандемии коронавируса и консолидации усилий всех стран для борьбы с инфекцией, передает «Туркменистан сегодня».

Туркменский лидер подтвердил приверженность Туркмении к общепланетарной борьбе, подчеркнув при этом чрезвычайную важность активного международного сотрудничества в медицинской сфере для эффективного противодействия этой угрозе.

Бердымухамедов отметил опыт Турции в совершенствовании методик диагностики и лечения коронавирусной инфекции и поздравил Эрдогана с достигнутыми успехами в этой области.

Также президенты Туркмении и Турции уделили внимание теме грузоперевозок в условиях пандемии по «Лазуритовому транспортному коридору», пролегающему между Афганистаном, Турцией, Туркменией, Азербайджаном и Грузией.

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