Вашингтон, 25 мая 2020, 17:35 — REGNUM «Твиттер» президента США Дональда Трампа ведет специально обученный человек, сам президент делает это только утром и вечером. Трамп заявил об этом 24 мая в интервью изданию Full Measure.
Однако президент США отметил, что авторство «твитов» в течение дня все-таки его — потрясающий джентельмен Дэн пишет то, что ему диктует Трамп.
Дональд Трамп известен яркими и противоречивыми высказываниями, его «Твиттер» на протяжении нескольких лет остается неисчерпаемым источником вдохновения для новостных изданий всего мира.
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