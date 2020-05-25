Вашингтон, , 17:35 — REGNUM «Твиттер» президента США Дональда Трампа ведет специально обученный человек, сам президент делает это только утром и вечером. Трамп заявил об этом 24 мая в интервью изданию Full Measure.

«У меня есть один джентльмен, Дэн, он потрясающе работает» , — сообщил Трамп.

Однако президент США отметил, что авторство «твитов» в течение дня все-таки его — потрясающий джентельмен Дэн пишет то, что ему диктует Трамп.

«Я надиктовываю, а они это выкладывают» , — сообщил президент.

Дональд Трамп известен яркими и противоречивыми высказываниями, его «Твиттер» на протяжении нескольких лет остается неисчерпаемым источником вдохновения для новостных изданий всего мира.

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