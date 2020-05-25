Москва, , 17:33 — REGNUM Министерство юстиции РФ зарегистрировало Партию прямой демократии, как имеющую право принимать участие в выборах в Госдуму. подтвердили ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе партии.

Как заявил основатель партии Вячеслав Макаров, в планах уже осенью 2020 года принять участие в выборах в законодательные собрания Воронежской и Новосибирской областей. Кроме того, по его словам, в 2021 году партия планирует принять участие в выборах в Госдуму, в 2020 в довыборах в Госудуму по Ярославлю.

Макаров уточнил, что партия намерена участвовать во всех избирательных процессах.

Напомним, что основал партию создатель игры World of Tanks Вячеслав Макаров. Первый учредительный съезд состоялся 5 марта 2020 года.