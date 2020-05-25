Ашхабад, , 17:26 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил народ Туркмении с мусульманским праздником Ораза байрамы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам туркменского лидера, Ораза байрамы является одним из древнейших праздников, символизирующим торжество духовных и нравственных ценностей.

«В месяц Ораза года «Туркмения — родина нейтралитета», почитая священный Коран — книгу, ниспосланную Аллахом, соблюдены традиционные религиозные обряды, вознесены молитвы о благополучии народа и процветании страны. Это подтверждает преемственность национальных традиций и обычаев, способствует воспитанию молодого поколения в духе патриотизма, усиливает чувство гордости за славное прошлое и настоящее, придает уверенность в будущем», — сказал он.

Также Бердымухамедов отметил, что туркменские власти уделяют большое внимание укреплению единства государства и народа, успешно реализуя масштабные преобразования для повышения благосостояния народа и укрепления международного авторитета страны.

Справка ИА REGNUM: Ураза байрамы (Орозо айт, Ид аль-Фитр, Праздник разговения) — один из двух главных мусульманских праздников, знаменующий завершение поста, длившегося в течение священного месяца Рамадан.