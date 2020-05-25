Кемерово, , 17:12 — REGNUM Кемеровский областной суд отклонил апелляционную жалобу врача, антифашиста Евгения Забелина, которого привлекли к административной ответственности за размещение элемента свастики в социальной сети «ВКонтакте». Об этом врач сообщил 25 мая в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который признал демонстрацию нацистской символики в размещении фотографии из антифашистской статьи.

Член движения «Суть времени» Забелин пояснил, что судьи согласились приобщить к материалам дела статью антифашистского содержания. В 2014 году при публикации статьи в социальной сети «ВКонтакте» изображение было автоматически размещено в разделе «Фото».

"Дальше приобщения статьи не пошло. Непонятно, почему не было учтено содержание этой антифашистской статьи. Скорее всего, формализм восторжествовал над справедливостью», — сказал врач. По его словам, фотография из статьи формально находилась отдельно от текста.

Забелин заявил, что намерен и дальше обжаловать решение суда. По его словам, его случай создает плохой прецедент в борьбе с антифашистами. Он также рекомендовал внимательнее относиться к своим фотографиям «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года против Евгения Забелина возбудили административное дело по статье 20.3 КоАПРФ «Демонстрация нацистской символики». Поводом послужила фотография в социальной сети «ВКонтакте», опубликованная в статье антифашистского содержания.

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