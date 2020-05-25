Бишкек, , 17:11 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил жителей и гостей республики с мусульманским праздником Орозо айт. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В эти благословенные дни мы просили у Всевышнего укрепления единства нашего многонационального народа, мира и согласия в обществе, иметь судьбу жить праведной жизнью и честно трудиться. Стремились стать добрее, милосерднее и доброжелательнее друг к другу, старались укрепить братские отношения. Сделано много благотворительных дел. Пусть Всевышний примет наш пост, наши молитвы и все благие деяния. Пусть сбудутся все наши мечты, и дай Бог достичь наших целей!», — сказал киргизстанский лидер.

Также президент Киргизии отметил, что время священного для всех мусульман месяца Рамазан киргизстанцам пришлось провести в условиях самоизоляции из-за мировой пандемии коронавируса.

Жээнбеков поблагодарил медицинских работников — за их борьбу за здоровье граждан, и сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих — за обеспечение общественного порядка и безопасности во время карантина.

«Также хотел бы сказать слова благодарности всем соотечественникам, добровольно поддержавшим усилия государственных органов в этой борьбе. Выражаю глубокую признательность всем вам за то, что с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, соблюдали правила и рекомендации», — подытожил глава государства.

Справка ИА REGNUM: Орозо Айт (Ураза-байрам, Ид аль-Фитр, Праздник разговения) — один из двух главных мусульманских праздников, знаменующий завершение поста, длившегося в течение священного месяца Рамадан.

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