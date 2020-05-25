Симферополь, 25 мая 2020, 17:12 — REGNUM Верховный суд Крыма провёл первое заседание по делу организатора энергоблокады республики, экс-вице-премьера РК Ленура Ислямова, на котором были установлены потерпевшие от его действий. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года Киевский районный суд Симферополя вынес решение об аресте участника украинского нацбатальона (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ). Летом того же года его приговорили к четырём годам заключения за участие в незаконном националистическом вооруженном формировании.
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