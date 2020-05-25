Киев, , 17:06 — REGNUM В наблюдательных советах крупнейших государственных компаний Украины могут произойти «точечные изменения», заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль 25 мая в интервью для «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что в некоторых случаях зарплаты членов наблюдательных советов были завышены, но их выравняли на время карантина.

«В дальнейшем необходимо вновь найти правильный баланс», — добавил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что в наблюдательных советах многих компаний не заполнен штат, а их члены не проявляют профессионализма и ответственности.

«Поэтому, скорее всего, точечные изменения в наблюдательных советах будут естественно происходить», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) получили доступ к документам, на основании которых назначались астрономические премии работникам НАК «Нафтогаз» за «победу» над Газпромом.

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