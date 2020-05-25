Вильнюс, , 16:53 — REGNUM Из-за продолжающегося режима карантина в Литве литовский апелляционный суд принял решение перенести рассмотрение апелляций на осень-зиму 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 мая. Решение о переносе опубликовано на сайте суда.

Решение мотивировано невозможностью организовать в настоящий момент меры защиты для участников процесса. В суде отмечают, что ищут подходящее помещение, поскольку по сегодняшним правилам социального дистанцирования самый большой судебный зал в стране может вместить не более 20 человек, тогда как только адвокатов в деле о событиях 13 января 1991 года больше сотни.

Всего 20 заседаний теперь назначены на период с 15 сентября по 15 декабря 2020 года.