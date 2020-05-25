Рига, , 16:49 — REGNUM Представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Латвии Лаура Захарова сообщила о выработанном списке рекомендаций при проведении внеочередных выборов в Рижскую думу 29 августа, с целью предотвратить распространение коронавируса. Об этом пишет 25 мая портал Diena.lv.

«На этих выборах не будут использованы индивидуальные кабинки с занавесками из ткани, потому что ткань нельзя будет оперативно дезинфицировать», — сказала Захарова.

По ее словам, избирательные участки в стране не будут организовываться в больницах и социальных домах. Местные избирательные комиссии будут контролировать число людей на избирательных участках. Избиратели смогут проголосовать только в защитной маске. Этот специальный регламент голосования согласован ЦИК с Центром по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC), отметила она.

В ЦИК считают, что в результате комплекса мероприятий в стране будут защищены не только избиратели, но и работники избирательных комиссий при подсчёте голосов.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.