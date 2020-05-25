Триполи, , 16:29 — REGNUM Турецкие СМИ сообщают о том, что военнослужащие ЧВК Вагнера, якобы присутствующие в Ливии, покинули зону боевых действий.

Соответствующие публикации появились в ряде турецких массмедиа, в том числе в Anаdоlu 25 мая.

Утверждается, что представитель командования армии, поддерживающей Правительство национального согласия, Мухаммед Кунуну оценил число российских военных (служащих в ЧВК) — примерно 1,6 тыс.

Ливийский военный добавил, что военные отправились из аэропорта Бени Велид к юго-востоку от Триполи. Они были размещены в двух военно-транспортных самолётах. О месте их новой дислокации он данных не привёл.

Напомним, слухи о том, что в Ливии присутствуют российские военные, работающие на ЧВК Вагнера и воюющие на стороне Ливийской национальной армии, не раз опровергались такими ведомствами РФ как МИД и Минобороны.

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