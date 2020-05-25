Триполи, , 16:18 — REGNUM Зону боевых действий на западе Ливии покинули до 1,6 тыс. наемников из частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер», сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования ливийских правительственных сил Мухаммеда Кунуну. По его словам, они сражались якобы в рядах Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Наемники якобы вылетели на двух военно-транспортных самолетах из аэропорта Бени Валид.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в СМИ появилась информация, будто бы в Ливии замечены наёмники ЧВК Вагнера — до 1200 человек, причём ещё с 2018 г. Указывалось, что многие из них участвовали в военных операциях.

Доклад так называемых экспертов ООН о том, что в Ливии действуют наёмники ЧВК «Вагнер», основан на фальшивых данных, заявили в МИД РФ.

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