Москва, , 16:06 — REGNUM Толком неразработанная прививка от коронавируса может стать обязательной для школьников и студентов, если Госдума примет закон, делающий прививки обязательными для детей, отметил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

«Сырой и недоделанный законопроект про единый федеральный реестр граждан моментально проскочил сквозь Госдуму, так что, к сожалению, закон, делающий прививки обязательными для школьников и студентов, может быть принят в любой момент. И в число этих прививок вполне может попасть вакцина от коронавируса, которую пока ещё толком не разработали, но уже готовы массово применять», — отметил Лебедев в Facebook.

В связи с этим парламентарий напомнил, что право на образование является базовым и приоритетным.

«А применение непроверенных вакцин может привести к очень серьёзным и даже смертельным последствиям», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) заявили об успешном испытании на себе перспективной вакцины от коронавирусной инфекции.