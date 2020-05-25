Тбилиси, , 16:21 — REGNUM Мероприятия по случаю Дня независимости Грузии в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса будут не такими масштабными, как обычно. Об этом 25 мая рассказал журналистам пресс-секретарь премьер-министра Ираклий Чиковани, сообщает Общественное телевидение.

«В последние годы 26 мая стало масштабным общественным праздником, в котором принимали участие тысячи наших граждан. В этом году из-за глобальной пандемии мы должны отметить эту важную дату в другом формате», — сказал Чиковани.

Он сообщил, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария в день праздника прибудет на базу четвертой механизированной бригады «Вазиани» вместе с силами обороны Грузии. В других государственных ведомствах мероприятия пройдут разных форматах так, чтобы не было большого скопления участников.

Напомним, 26 мая 1918 года Грузия объявила о своей независимости после того, как из-за военного вмешательства Турции распалась Закавказская демократическая федеративная республика.

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