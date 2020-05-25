Бишкек, , 16:00 — REGNUM Пограничная служба Киргизии, комментируя очередную перестрелку между таджикскими и киргизскими пограничниками, обвинила коллег из Таджикистана в «перманентном нагнетании обстановки на киргизско-таджикской границе».

«Судя по действиям военнослужащих Таджикистана, первыми открывшими огонь в направлении пограничников Киргизии, искусственная дестабилизация выгодна только таджикской стороне», — говорится в официальном заявлении киргизской погранслужбы.

Отмечается, что таджикские пограничники в течение двух суток наблюдали за незаконным выпасом скота гражданами Таджикистана на территории Киргизии и при этом не предпринимали никаких действий. А на законные требования представителей Киргизии военнослужащие Таджикистана отреагировали стрельбой по киргизским пограничникам.

«Пограничная служба Киргизии с недоумением восприняла опубликованный в СМИ комментарий пресс-центра погранвойск Таджикистана по данному инциденту. Таджикская сторона должна понимать, что подобные импульсивные высказывания провоцируют различные деструктивные силы к обострению конфликтов на киргизско-таджикской границе», — подчеркивается в заявлении.

Читайте также: На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка