Бишкек, , 15:58 — REGNUM Бывший спикер парламента Киргизии Мукар Чолпонбаев 24 мая скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Известный общественный и политический деятель ушел из жизни за четыре дня до своего 70-летнего юбилея.

У Чолпонбаева диагностировали двустороннюю пневмонию, дыхательную недостаточность и ряд других осложнений. Также у него имелись сопутствующие заболевания сердца, почек и сосудов.

ИА REGNUM напоминает, что Мукар Чолпонбаев был депутатом парламента Киргизии первого созыва. Пост спикера законодательного собрания республики он занимал с марта 1995 года по ноябрь 1996 года.