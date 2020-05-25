Нур-Султан, 25 мая 2020, 15:57 — REGNUM Президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган поздравили друг друга с праздником Ураза-байрам, сообщили 25 мая в пресс-службе казахстанского лидера.
Турецкий лидер положительно оценил усилия Казахстана в борьбе с распространением коронавируса, а также помощь гражданам республики и бизнесу.
Токаев, в свою очередь, поблагодарил коллегу за оказанную помощь. Стороны отметили необходимость наращивания взаимного товарооборота. По итогам беседы президент Казахстана пригласил Эрдогана посетить с визитом Казахстан.
Как сообщало ИА REGNUM, Казахстан планирует возобновить воздушное сообщение с Турцией в конце июня 2020 года. Власти Турции открыли границу для медицинского туризма. Республику могут посетить граждане 31 страны, в том числе России и Казахстана.
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