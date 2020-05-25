Москва, , 15:56 — REGNUM Госдума 27 мая может обсудить во втором чтении законопроект, позволяющий подпавшим под санкции предпринимателям рассматривать дела только в российских арбитражных судах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая, дату обсуждения инициативы определит Совет Думы 26 мая.

Законопроект был принят в первом чтении в июле 2019 года. Предполагается, что граждане РФ, подпавшие под санкции, получат право в одностороннем порядке изменить международные договоры с другими компаниями и организациями с тем, чтобы все судебные споры рассматривать в судах на территории РФ.

Предлагается закрепить, что если иное не установлено международным договором Российской Федерации или соглашением сторон, в соответствии с которыми рассмотрение споров с их участием отнесено к компетенции иностранных судов, международных арбитражей, находящихся за пределами территории Российской Федерации, к исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации относятся дела по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера иностранным государством, государственным объединением или союзом или государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза. Также речь идет о делах по спорам одного российского или иностранного лица с другим российским или иностранным лицом, если основанием для таких споров являются санкции в отношении граждан РФ и российских юридических лиц.

Закон также предполагается применять в случае, если соглашение сторон, в соответствии с которым рассмотрение споров с их участием отнесено к компетенции иностранного суда и международного коммерческого арбитража, находящихся за пределами территории Российской Федерации, неисполнимо по причине применения в отношении одного из лиц, участвующих в споре, санкционных мер, создающих такому лицу препятствия в доступе к правосудию.

«Арбитражный суд на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения по требованию заявителя вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с лица, в отношении которого вынесен запрет инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации, на случай неисполнения им судебного акта», — следует из текста поправок, подготовленных ко второму чтению.

Оговаривается, что размер подлежащей взысканию арбитражным судом денежной суммы не должен превышать размера исковых требований, предъявленных в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации, и понесенных стороной спора судебных расходов.

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