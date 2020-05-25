Париж, , 15:56 — REGNUM Во Франции пост мэра небольшого городка получил 18-летний Уго Биолли, став, возможно, самым молодым городским советником в стране, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что Уго Биолли стал единственным кандидатом на пост мэра Винзьё, где проживает около 450 человек. Уходящий мэр решил не баллотироваться на новый срок.

Уго Биолли был единогласно избран среди одиннадцати муниципальных советников, накануне своего 19-летия.

Избранный мэр заявил, что ожидает «много обязанностей» в связи с кризисом в области здравоохранения. Его приоритет в ближайшие дни: раздача респираторных защитных масок жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 55 летняя женщина-трансгендер Мари Ко была избрана на пост мэра французского города Тиллуа-Лес-Маршьен, расположенного в тридцати километрах от Лилля.

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