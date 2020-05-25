Минск, , 15:54 — REGNUM Александр Лукашенко сегодня, 25 мая на совещании с высокопоставленными чиновниками республики озвучил очередные угрозы в адрес журналистов. При этом он напомнил о скандальной истории лишения аккредитации журналистов Первого канала российского телевидения, рассказавших правду об эпидемиологической ситуации в Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я заметил, что в так называемых фейковых каналах, Telegram-каналах и прочих они в последнее время цепляют власть за что попало. Раздуть могут там скандал с невыплатами в какой-то конкретной организации — врачам, учителям и так далее», — цитирует президентская пресс-служба выступление Лукашенко на совещании «по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам».

Лукашенко подчеркнул, что авторы фейков отнюдь не беспокоятся о врачах, заявив: «Для них не главное эти врачи. Главное — хайпануть. Они на этом хотят поймать какой-то хайп. Это не наш путь. Но, надо потерпеть. Мы с ними разберемся. Я вчера вам говорил: придет время, мы всех поставим на место».

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В официальном сообщении сказано также, что «Александр Лукашенко при этом отметил, что закрывать рот никому нельзя, и пусть люди говорят так, как они думают».

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«А журналист, если он журналист, какой-то блогер или еще кто-то должны писать честно, объективно подавать информацию, а не поднимать скандал. Если не честно, если не соответствует действительности, за это надо отвечать. Как это было с российским Первым каналом», — поведал руководитель постсоветской республики.

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Лукашенко обвинил российские СМИ в фальсификациях не тему коронавируса в Белоруссии, отметив: «Тут я рядом с россиянами, но сразу говорю: и вы себя ведите ответственно по отношению к другим странам».

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«Мы должны пройти этот путь, как мы его начали. И тогда люди разберутся, кто прав, а кто виноват. Все уже в Белоруссии получили прививку и выработали иммунитет к этим негодяям (авторам фейков. — Прим. президентской пресс-службы). Да, они (люди. — Прим. президентской пресс-службы) это читают, но правильно оценивают. А те, кто неправильно оценивают, они и хотят так оценивать неправильно. Мы их уже вряд ли перевоспитаем и повернем на путь правды, — сказал Лукашенко. — Это определенная часть людей. Они ненавидели и ненавидят Лукашенко, считают, что надо побольше ему подкинуть проблем, чтобы он споткнулся и упал. Это же мы видели и видим сейчас. К этому надо более спокойно относиться и просто людям рассказывать на фактах».

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