Брюссель, , 15:56 — REGNUM Баланс между твердостью санкционной политики и сотрудничеством в важных для Евросоюза вопросах призвал соблюдать в отношениях с Россией верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он заявил об этом 25 мая в Брюсселе на совещании послов Германии, к которой в июле перейдет председательство в Совете ЕС.

«Нам следует действовать избирательно в отношении России по вопросам, которые важны для нас», — заявил он и добавил, что такая позиция не является противоречием в вопросах, требующих сохранения твёрдости.

«Нам необходим разумный баланс между стойкостью и санкциями в отношении России с осторожными усилиями по взаимодействию в отдельных сферах», — также указал глава европейской дипломатии и отметил взаимную зависимость России и ЕС в сфере энергетики.

Кроме этого, Боррель уточнил, что в вопросах отношений с Китаем ЕС должен основываться на доверии, прозрачности и взаимности, для чего всем членам союза нужно соблюдать коллективную дисциплину в отношениях с КНР.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что России и Германии необходимо вести «интенсивный диалог» для того, чтобы сформировать позитивную повестку дня и придать динамику отношениям двух стран.