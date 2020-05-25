Бейрут, , 15:51 — REGNUM Истребители израильских Военно-воздушных сил вторглись в воздушное пространство Ливана. Об этом 25 мая сообщает агентство Al-Watania.

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Уточняется, что израильские самолёты появились в небе Ливанской Республики после проведения шиитской партией «Хезболла» символического парада в Млите, приуроченного к 20-й годовщине эвакуации израильских войск из Южного Ливана.

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Издание отмечает, что израильские военные самолёты пролетели над районом Марджаюн-Набатия, имитируя воздушные атаки на город, а также над Хасбаей и Аркубом до Раш аль-Уади, долины Бекаа и Иклим ат-Туффа, до реки Литани на пониженной высоте.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года истребители Военно-воздушных сил Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и совершают там разведывательные полёты. Они пролетели над городом Сайда, над регионом Западное Бекаа и пограничными районами Шебаа, Хасбая, Марджаюн и Аркуб. Также в воздушном пространстве Ливана были замечены израильские беспилотники.