Минск, , 15:50 — REGNUM Около 200 тыс. избирателей оставили свои подписи в поддержку переизбрания Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Об этом белорусский лидер заявил 25 мая в ходе совещания в Минске.

Александр Лукашенко President.gov.by

Инициативная группа в поддержку выдвижения Лукашенко зарегистрирована ЦИК Белоруссии наряду с другими 14 группами. С 21 мая по 19 июня группам необходимо собрать по меньшей мере 100 тыс. подписей за своего кандидата. В первой половине июля пройдёт регистрация кандидатов, за ней последует этап предвыборной агитации.

«На сегодняшний день, меня информируют, в принципе мы подписей собрали достаточное количество — под 200 тысяч. Но останавливаться не надо», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что в период сбора подписей граждане могут рассказать о своих проблемах, и поручил проанализировать такие обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Белоруссии намечены на 9 августа 2020 года.

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