Рига, , 15:50 — REGNUM Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Латвии готовит поправки к закону, разрешающие главе ведомства награждать подчинённых именным оружием. Об этом в понедельник, 25 мая, пишет портал Nra.lv.

По данным журналистов, сотрудники ведомства выполняют схожие функции с теми, кто служит в полиции, минюсте и других силовых структурах. Начальник KNAB полагает, что ему необходимы равные права с министрами юстиции, обороны, внутренних дел, финансов, а также полицией безопасности и другими спецслужбами.

Именное оружие, считают в KNAB, пригодится сотрудникам и для выполнения служебных обязанностей.