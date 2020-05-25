Тбилиси, , 16:12 — REGNUM В министерстве иностранных Грузии 25 мая прошла первая встреча с грузинским послом Грузии Теймуразом Шарашенидзе, отозванным из Киева. Об этом в ведомстве сообщили журналистам Общественного телевидения.

Как рассказали в МИД, на встрече был заслушан посол, а также прошло обсуждение перспектив развития грузино-украинских отношений. В ведомстве отметили, что отзыв посла — это обычная мера в дипломатии. Его возвращение в Киев будет завесить от дальнейших шагов украинской стороны.

«Естественно, вызов посла для консультаций не означает разрыва дипломатических отношений между двумя странами, и также не планируется пересматривать стратегическое партнерство между двумя странами», — подчеркнули в грузинском МИД.

Напомним, Тбилиси отозвал своего посла из Киева после того как бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заочно осужденного на родине по ряду преступлений, украинский президент Владимир Зеленский назначил на государственную должность.

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