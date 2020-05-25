Екатеринбург, , 15:49 — REGNUM Обвинения администрации Екатеринбурга в адрес депутата гордумы Константина Киселёва являются необоснованными, заявили в комиссии по этике представительного органа.

Как сообщил сам Киселёв в Facebook, в комиссии решили, что депутат имеет право требовать публичных извинений «за предъявленные и ничем не подкреплёнными обвинения».

Ранее вице-мэр Александр Ковальчик обратился в комиссию после того, как Киселёв принял участие в акции по высадке деревьев на территории Уральского государственного университета путей сообщения. Однако в комиссии не нашли ничего предосудительного в действиях парламентария.

Как сообщало ИА REGNUM, в экологическом совете при мэре Екатеринбурга Александре Высокинском предложили не трогать посаженные самовольно деревья. Однако общественников попросили ухаживать за ними.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге решили оставить деревья, высаженные экоактивистами