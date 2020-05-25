Киев, , 15:37 — REGNUM Печерский районный суд Киева обязал офис генпрокурора начать дело о государственной измене народных депутатов Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ).

Об этом 25 мая сообщила депутат от партии «Голос» Соломия Бобровская.

По ее словам, в вину депутатам оппозиционной политической силы ставят то, что они несколько раз встречались с депутатами российской Госдумы и президентом России Владимиром Путиным.

«Печерский районный суд обязал Офис генерального прокурора внести сведения о совершении представителями ОПЗЖ государственной измены. Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы?», — задалась вопросом Бобровская.

По ее словам, в течение суток офис генпрокурора Украины должен завести соответствующее дело.

ИА REGNUM напоминает, что последний раз один из лидеров ОПЗЖ, народный депутат Рады Виктор Медведчук встречался с президентом России Владимиром Путиным в декабре прошлого года. На полях саммита в Санкт-Петербурге собеседники обсудили парламентское измерение «нормандского формата», когда урегулированием в Донбассе занимаются депутаты парламентов Украины, России. Франции и Германии. Также в ходе этого визита соответствующую инициативу обсудили с депутатами и руководством Госдумы.