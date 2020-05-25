Москва, , 15:37 — REGNUM Госдума может отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ не для всех граждан РФ, а только для пенсионеров и нуждающихся. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая, это следует из поправок, подготовленных ко второму чтению соответствующего законопроекта.

Законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей, принят Госдумой в первом чтении 14 апреля. Второе чтение инициативы запланировано на 27 мая.

«С граждан, которым выплачиваются пенсии, в соответствии с законодательством РФ, а также с граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги», — прописано в поправке.

Отметим, что оплату на услуги ЖКХ принимает также «Почта России».

При принятии законопроекта депутатов «Единой России» первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский заявил о том, что «большинство наших граждан не просто платят огромные накладные комиссии за платежи по ЖКХ, а делают это в двойном размере».

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