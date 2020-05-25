Москва, , 15:36 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал документ, предусматривающий выдвижение России в качестве кандидата на председательство в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021—2022 годах. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте документа говорится о том, что соответствующее предложение, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и госкорпорацией «Роскосмос», было выдвинуто представителями МИД РФ.

Путин поручил российскому внешнеполитическому ведомству направить соответствующее уведомление странам-участницам РКРТ.