Архангельск, , 15:36 — REGNUM Объединение Архангельской области и Ненецкого АО — необходимая мера для поднятия региональной экономики. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил глава Вельского района Архангельской области Дмитрий Дорофеев.

«История уже не раз показала, что преодолеть потрясения — а нашу страну трясет уже с 14 года — проще всего объединившись. Объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа — назревшее решение, необходимая мера. Это как варить кашу на одного или на двоих. На двоих будет дешевле», — заявил Дорофеев.

Он также отметил, что важным условием объединение должно стать сохранение прав жителей области и округа.

«Если говорить о льготах и преференциях для жителей округа, то важно понимать, что обратной силы законы РФ не имеют и объединение регионов на них никак не повлияет. Сегодня идет широкое обсуждение этой инициативы и я думаю в ходе него скептики изменят свое отношение. Никто не возьмет на себя ответственность уменьшать выплаты или отменять льготы. Но экономика должна быть общей», — заявил глава района.

Что касается названия нового субъекта РФ, то Дмитрий Дорофеев считает логичным взять за его основу не Поморье, а Север:

«Мы в Вельском районе не можем назвать себя поморами, считаю, что имеет смысл обсудить название Северный край», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио губернатора Ненцкого АО Юрий Бездудный подписали меморандум о подготовке регионов к объединению. Решение будет принято по итогам меморандума.