Рига, , 15:32 — REGNUM Президент Латвии Эгил Левитс в интервью журналистам программы «Ничего личного» телеканала ТВ3 раскритиковал работу латвийской прокуратуры.

«До сих пор прокуратура (в Латвии) работает на среднем уровне, или даже в лучшем случае, не достигает его. Или её работу можно оценить хуже среднего», — сказал Левитс.

По его мнению, основной проблемой прокуратуры Латвии является недостаточный уровень юридического образования сотрудников, как в правовой, так и криминалистической сферах, что особенно остро ощущается на уровне следствия.

Напомним, этим летом на посту генпрокурора Латвии заканчиваются полномочия нынешнего главы ведомства Эрика Калнмейера. В данный момент проходит конкурс. На место генпрокурора претендуют восемь человек.