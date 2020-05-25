Нью-Йорк, США, , 15:34 — REGNUM Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо обратился на своей странице в соцсети Twitter ко всем, кто его читает, по поводу профилактики заражения коронавирусом. Однако простая просьба показала, насколько агрессивно в сети относятся к тому, что касается базовых карантинных ограничений, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Работники здравоохранения носят маски по пять с лишним часов подряд. И вы можете поносить одну 45 минут», — написал Куомо.

Самым популярным у пользователей ответом на этот твит стал твит-вопрос: «Если маски помогают, тогда зачем мы держим социальную дистанцию? Если социальная дистанция помогает, тогда зачем мы носим маски? Если маски и дистанция помогают, тогда почему у нас закрыты предприятия?»

Губернатору-демократу также приводят статистику, согласно которой в штатах, управляемых демократами, общее число смертей — 70 тысяч, а в штатах республиканцев при сопоставимом числе населения — 9 тысяч смертей. «Отдалитесь от семьи и друзей, наденьте маску, избегайте солнца, не работайте, разрушьте свои финансы, попросите правительство заботиться о вас, и главное — примите любую вакцину, которую Билл Гейтс назовет совершенно безопасной. А если не согласны — у вас теория заговора».

«Это психоэмоциональный ответ на научный вопрос. Как нам лучше всего защитить себя и других? Зачем останавливаться на бесполезной хирургической маске? Почему бы не надеть перчатки, защитные очки или очки для плавания? Почему не бахилы и не одноразовую верхнюю одежду? Где же ваше сострадание?», — спрашивают Куомо.

«Ты убийца, Эндрю. Никакое количество позорных масок или постыдных прогибов не изменит тот факт, что ты убил 5 тысяч стариков», — пишет пользователь, согласие с которым за несколько часов поспешили выразить более тысячи человек.

«Хватит с меня этих масок! Начните говорить о датах! Когда же, черт возьми, мы сможем открыть свое дело?! Когда я переехал в штат, где каждый шаг, который я делаю, микроуправляется офисом губернатора?», — возмущаются пользователи.