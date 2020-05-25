Москва, , 15:29 — REGNUM Пока весь мир воюет с коронавирусом, общественные институты борются за демократию, которой в условиях жёстких карантинных мероприятий стало заметно меньше. Если не заняться этими вопросами сейчас, гражданскому обществу может непоздоровится.

К примеру в России уже сейчас активизировались ярые противники процедуры прямого волеизъявления граждан, противники голосования по поправкам к Конституции. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил председатель совета Общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» Игорь Борисов:

«Пандемия и ведение режима карантина в разных странах происходит по-разному, но практически везде произошёл отскок демократии немножко назад. Видно сосредоточение власти в одних руках и замедление деятельности общественных и политических институтов. Общественно-политическая работа стала вестись более жёстко, если не сказать даже — цинично.

В Америке претенденты на президентское кресло дают нелицеприятные оценки своим национальным группам и даже и даже народностям, если они посмеют проголосовать за оппонентов. Раньше этого мы не наблюдали. Жёстче стали вести себя националистические организации и праворадикальные партии. Мы отмечаем, что сейчас необходимо — это действительно мировая тенденция — оказание содействия общественным объединениям, которые занимались и занимаются развитием демократии. Потому что в период кризиса и пандемии на них практически не обращали внимания и они притормозили свою деятельность. Требуется придать какой-то дополнительный импульс для работы этих организаций. Нужны дополнительные — как национальные, так и международные акты (ООН, ОБСЕ, СНГ).

Избирательные права граждан из-за пандемии были заморожены на какой-то период ради борьбы с коронавирусом. Это наблюдается во всех странах. Сейчас необходимо проводить их разморозку в полном соответствии с многочисленными демократическими стандартами, но с оглядкой на дальнейшее распространение эпидемии, чтобы не допустить второй волны. Надо размораживать публичные общественные отношения и работать в полном объеме в рамках развития демократических институтов.

Что касается поправок к Конституции РФ, то идёт подготовка, общественные организации различного толка активизируются. Причём есть те, которые заинтересованы оказать содействие в реализации прав граждан на участие в управлении государством, и есть организации, которые противодействуют этому процессу достаточно публично, с приведением различных аргументов и доводов, чтобы не дать гражданам осуществить волеизъявление по самым значимым вопросам дальнейшего развития нашего государства. Идёт борьба разного свойства и толка. Одни пытаются максимально обеспечить права граждан, другие — стали противниками прямого народа властия».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 марта российский президент Владимир Путин подписал принятый Госдумой и Советом Федерации закон о внесении в Конституцию нескольких десятков поправок. Общероссийское голосование по предложенным поправкам планировалось провести 22 апреля, но из-за коронавируса его перенесли на неопределенный срок.

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