Берлин, , 15:35 — REGNUM Российско-германское сотрудничество в области создания вакцины от коронавирусной инфекции является перспективным, у существующей кооперации есть полезный потенциал. Об этом заявила постоянный заместитель посла ФРГ в Москве Беате Гржески в ходе 23-й ежегодной конференции «Потсдамские встречи», которая проходит в онлайн-формате.

Она отметила, что исследование COVID-19 и вопросы вакцинирования являются областью, где Россия и Германия могут сделать больше. Сотрудничают между собой институт Роберта Коха и Роспотребнадзор, институт Пауля Эрлиха и новосибирский центр «Вектор», а также минздравы обеих стран.

«Мы надеемся на полезный потенциал», — сказала Гржески.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году «Потсдамские встречи» посвящены пандемии и её последствиям. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сотрудничество на международной арене может улучшиться на фоне распространения коронавируса, а Россия и Германия способны сыграть в этом процессе ключевую роль.

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