Рига, , 15:27 — REGNUM Бывший мэр Риги, экс-лидер оппозиционной партии «Согласие», ныне депутат Европарламента Нил Ушаков заявил агентству ЛЕТА, что не примет участие во внеочередных выборах в Рижскую думу.

«Люди боятся идти на выборы и в результате избранное самоуправление будет не демократическое, не репрезентативное. Существуют опасения, что не будет честным и сам процесс», — сказал Ушаков.

Напомним, Ушаков был отстранен от должности мэра решением министра среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце. В конечном итоге уход Ушакова привёл к распаду правящей коалиции в Рижской думе и к её роспуску. Сам Ушаков участвовал в выборах в Европарламент и был избран.

Кандидатом на должность мэра от партии «Согласия» на будущих выборах в Риге, намеченных на 29 августа, стал Константин Чекушин, которого в партии называют защитником «русских школ».