Москва, , 15:17 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал обеспечить жителям Донбасса, имеющим гражданство РФ, возможность голосовать по поправкам в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

«Те граждане РФ, которые живут на Донбассе должны иметь возможность принять участие во всенародном голосовании по поправкам в Конституцию. И проходить это должно не под минометным обстрелом, а под мирным небом с верой в Россию, вставшую на их защиту», — заявил Миронов.

Гражданство РФ в упрощенном порядке получили 230 тыс. жителей Донбасса.