Махачкала, , 15:35 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Дагестана отчитались о своих доходах и имуществе за 2019 год. Согласно декларациям, опубликованным на сайте законодательного органа, больше остальных в прошлом году заработали Магомед Садулаев и Руслан Ярахмедов (оба из «Единой России»).

Доход Садулаева за 2019 года превысил 64 млн рублей, тогда как в предыдущем году он заработал более 38,7 млн рублей. Его недвижимость за год не изменилась: один жилой дом в индивидуальной собственности и три жилых дома в безвозмездном бессрочном пользовании.

Заработок Ярахмедова за отчетный период по сравнению с 2018 годом вырос в 15 раз — с 3,6 млн рублей до 55,4 млн рублей. Ему принадлежат три квартиры: две находятся в собственности, одна в — в безвозмездном пользовании. При этом в документе отсутствуют декларированные годом ранее земельный участок и нежилое помещение.

Более 10 млн рублей среди членов парламента Дагестана также заработали Гамид Аскерханов (почти 26,5 млн рублей), Тимур Газматов (14 млн рублей) и Муслим Исмаилов (почти 14,9 млн рублей). Все трое также являются членами «Единой России».

Самый скромный доход, как и годом ранее, задекларировал единоросс Магомед Магомедов — 4 тыс. рублей. Меньше 100 тыс. рублей в 2019 году заработали Джафар Абуев (24 тыс. рублей), Магомед Асиятилов (20 тыс.), Марат Асланов (17,4 тыс.), Юсуп Гамзаев (22 тыс.), Сиражудин Гамидов (22 тыс.), Магомед-Султан Магомедов (30 тыс.), Эсенбулат Магомедов (24 тыс.), Мухтар Халалмагомедов (20 тыс.) и Хучбар Хучбаров (18 тыс. рублей). Помимо Асланова из КПРФ, все представляют «Единую Россию».

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