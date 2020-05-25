Пермь, , 14:59 — REGNUM В Пермском крае появится Центр управления будущим (ЦУБ). Об этом на своей странице в Instagram заявил врио губернатора Дмитрий Махонин.

ЦУБ создадут на базе Пермского научно-образовательного центра. По мнению Махонина, существующие подходы к планированию будущего «Стратегия 2020», «Стратегия 2030», планы социально-экономического развития до 2020-го или 2030-го года устарели и не соответствуют вызовам новой эпохи и нуждам людей.

«Задачи Центра — сформулировать образ будущего Пермского края, в контексте наиболее успешных мировых и общероссийских трендов развития, опираясь на мощнейший экономический, научный и человеческий потенциал нашей земли», — сказал врио главы Прикамья.

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