Тбилиси, , 14:58 — REGNUM Министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе считает безосновательными и лишенными аргументов подозрения, высказанные ее армянским коллегой на онлайн-заседании Общественного совета 22 мая. Об этом Тикарадзе заявила в интервью телекомпании «Рустави 2».

«Заявление моего армянского коллеги лишено всяких аргументов. У нас неоднократно была телефонная коммуникация в период, когда началась эпидемия, и мы проводили консультации, сравнивали ситуацию в наших странах. Если у него возникли вопросы, он мог использовать этот канал коммуникации, и мы ответили бы на все его вопросы. То, что выложенные минздравом Грузии результаты не ставятся под сомнение, подтверждают не только цифры, которые имеются сегодня в Грузии, но и все те оценки, которые мы слышим со стороны общества. Исходя из этого, у нас возникают определенные подозрения, что лежало в основе этого заявления моего армянского коллеги. Мы планируем коммуникацию, чтобы разобраться в деталях», — заявила Тикарадзе.

Она напомнила, что несмотря на неоднократные призывы политиков и общественности к проведению так называемых быстрых тестов, грузинские эпидемиологи выбрали путь именно ПЦР-тестирования, поэтому сегодня все сомнения относительно статистики заболевания в Грузии лишены всяких оснований.

Ранее в своем обращении к населению министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что противоэпидемическая система Армении гораздо сильнее грузинской, а применяемая в Грузии методология учета больных вызывает у него ряд вопросов и сомнений в реальности публикуемой грузинскими специалистами статистики. Он также сообщил, что в Армении тестируют методом ПЦР-тестирования всех приезжающих из Грузии водителей, в том числе грузинских, и выявляют у них коронавирус, и высказал предположение, что в Грузии не все случаи выявляются и включаются в статистику.

Позднее, после негативной реакции грузинской стороны на такие оценки министра специальное заявление сделал минздрав Армении и пояснил, что слова Арсена Торосяна были вырваны из общего контекста и неправильно интерпретированы.