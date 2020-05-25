Москва, , 14:31 — REGNUM Законопроект, уточняющий особый порядок привлечения к ответственности депутатов Госдумы и членов Совфеда, внесло в нижнюю палату парламента Заксобрание Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Предлагается дополнить часть первую статьи 448 УПК РФ положением, согласно которому председателем Следственного комитета, лицом, исполняющим его обязанности, руководителем следственного органа СКР по субъекту РФ принимаются решения не только о привлечении указанных лиц в качестве обвиняемых, но и о вынесении в отношении них новых постановлений о привлечении в качестве обвиняемых в случаях, предусмотренных частью первой статьи 175 УПК РФ, то есть при изменении и дополнении обвинения в ходе предварительного следствия.

Новые постановления о привлечении в качестве обвиняемых лиц, указанных в части первой статьи 447 УПК РФ, самостоятельно выносимые следователями на основании части первой статьи 175 УПК РФ, могут иметь в своей основе абсолютно иные доводы, в том числе и обвинение в этом же уголовном деле может быть перепредъявлено по другим статьям Уголовного кодекса РФ, отмечают авторы.