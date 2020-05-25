Махачкала, , 14:34 — REGNUM Председатель Народного собрания (парламента) Дагестана Хизри Шихсаидов («Единая Россия») заработал за 2019 год 6 млн 61 тыс. рублей. Это почти на 200 тыс. рублей больше, чем годом ранее, и на 3 млн 350 тыс. рублей больше, чем в 2017 году. Справка о доходах, расходах и имуществе депутатов Народного собрания опубликована на официальном сайте законодательного органа.

В индивидуальной собственности у спикера парламента, как и в 2018 году, находятся два жилых дома общей площадью 607,3 кв. м и два земельных участка 2, 32 тыс. кв. м. Шихсаидову по-прежнему принадлежит мотоцикл Harley-Davidson, а за прошлый год у него также появился внедорожник Land Rover Defender.

Супруга председателя парламента Дагестана заработала за 2018 год примерно столько же, сколько и годом ранее — немногим более 182 тыс. рублей. В ее индивидуальной собственности числятся два земельных участка почти на 1,56 тыс. кв. м, квартира площадью 73,1 кв. м и нежилое помещение на 169,9 кв. м. Кроме того, в безвозмездном пользовании у нее находятся жилой дом и квартира площадью 370,5 и 136,6 кв. м соответственно. Собственность жены Шихсаидова за год не изменилась.

Читайте также: Доходы главы Дагестана в 2019 году снизились, а у его жены — выросли

Как сообщало ИА REGNUM, глава Дагестана Владимира Васильева, согласно представленной им декларации, за прошлый год заработал 4 млн 43 тыс. рублей, то есть в полтора раза меньше, чем Шихсаидов. Члены правительства республики пока не отчитались о доходах и имуществе за 2019 год.