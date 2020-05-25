Тбилиси, , 14:18 — REGNUM Грузинская неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» обжалует утвержденные парламентом 22 мая поправки в «Закон об общественном здравоохранении» в Конституционном суде Грузии.

В специальном заявлении организации подчеркивается, что парламент не учел мнения, высказанные целым рядом организаций, в том числе этой ассоциацией, относительно спорных норм законопроекта, которые делегируют правительству дополнительные полномочия.

«На основании делегированных полномочий правительству Грузии или установленному правительством министерству дается право определения карантинных мероприятий. В свою очередь, карантинные мероприятия охватывают ограничение свободы передвижения, права собственности, права на труд, прав предпринимателей, отличные от установленных нормативными актами прав. Соответственно, правительству Грузии дается право ограничения вышеуказанных прав собственным подзаконным актом», — поясняют молодые юристы суть принятых поправок.

По оценке НПО, нормы, которые ограничивают права, должны соответствовать Конституции как по содержанию, так и с формальной точки зрения. А согласно практике Конституционного суда Грузии, делегирование парламентом полномочий может привести к нарушению Конституции в том случае, когда это прямо запрещено Конституцией, либо когда парламент подобным делегированием полномочий отказывается от выполнения собственных конституционных полномочий, отмечают авторы заявления.

Представители НПО поясняют, что ограничение права граждан на перемещение и на труд возможно только на основании органического закона, а не подзаконного акта правительства. Неконституционными считают в ассоциации и поправки об ограничении права собственности. Исходя из этого, «Ассоциация молодых юристов» и решила обжаловать уже утвержденный парламентом закон в суде.

Напомним, что 22 мая парламент Грузии принял инициированные правящей партией «Грузинская мечта» поправки к закону «Об общественном здравоохранении», которые дают правительству право изолирования граждан и проведения карантинных и иных ограничительных мероприятий без объявления в стране чрезвычайного положения. Поправки будут действовать до 15 июля включительно.

На следующий день после утверждения этого закона премьер-министр Грузии издал постановление, которым ввел целый ряд ограничений, в том числе запрет на работу общественного транспорта до 15 июля. Подобное решение вызвало протест у большей части оппозиции и населения, и ряд оппозиционных партий назначил на 27 мая акцию протеста с требованием возобновления работы общественного транспорта.