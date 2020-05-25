Вильнюс, , 14:15 — REGNUM Литовская государственная инспекция по безопасности атомной энергетики сегодня, 25 мая, официально объявила о подписании между Литвой и Белоруссией соглашения об оповещении о ядерных инцидентах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом в литовском ведомстве подчёркивают, что Литва остаётся при своей позиции о «небезопасности» БелАЭС и продолжит ставить эти вопросы как перед Белоруссией, так и перед международными организациями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», правда, власти Литвы резко стали активными противниками атомной энергетики только после того, как в Литве провалился проект по строительству АЭС от японской Hitachi по той же модели, на которой произошла катастрофа на АЭС «Фукусима-1».