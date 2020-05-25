Тбилиси, , 14:15 — REGNUM Новое политическое движение «Для народа» было создано членом Высшего совета юстиции Грузии Анной Долидзе. Манифест новой организации был опубликован 25 мая на сайте организации.

«Где мы находимся и что мы делаем с грузинским народом XXI века? Почему мы застряли в странах третьего мира и почему мы не можем выбраться из этого болота? Куда исчезли идеалы, разрушившие советскую империю, и искра, с которой мы начали строить независимую, свободную Грузию?», — говорится в начале манифеста.

В документе также утверждается, будто в Грузии мост между властью и народом разрушен, и правительство не знает проблем общества. Также критикуется власть за коррумпированность и отсутствие экономического развития в стране.

В манифесте заявляется, что новое движение будет бороться с бедностью и добиваться свободы и справедливости для жителей страны.

Стоит отметить, что Долидзе ранее регулярно участвовала в акциях оппозиционных движений. В декабре 2019 года она с движением «Наш голос» провела возложение траурного венка к дверям парламента Грузии.